На Солнце появился торнадо высотой 120 тысяч километров (видео)

Космический аппарат NASA SDO несколько дней наблюдал за появлением на Солнце "солнечного торнадо" высотой 120 тысяч км, что примерно в 10 раз больше размеров Земли.

Об этом пишет Daily Mail.

Этот торнадо, состоящий из горячей плазмы, появился в районе Северного полюса Солнца и в течение нескольких дней происходил выброс намагниченного газа в космос. По словам ученых, скорость потока плазмы составила около 500 тысяч км/ч.

На Солнце происходят все чаще похожие странные события. К примеру, такое же торнадо астрономы уже наблюдали в феврале этого года. И он тоже появился в районе Северного полюса Солнца.

Ученые считают, что подобные плазменные вихри связаны с изменением направления магнитного поля Солнца, которое происходит раз в каждом 11-летнем солнечном цикле.

Ранее стало известно, что ученые зафиксировали появление на Земле геомагнитной бури класса G2, которая явилась следствием достижения планеты огромного потока выброшенной из Солнца так называемой "темной" плазмы.

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