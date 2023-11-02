На Солнце произошел взрыв: образовался гигантский "огненный каньон"

В южном полушарии Солнца появился "огненный каньон", который по ширине в 2 раза больше, чем США. Его появление связано с мощным извержением магнитной нити на Солнце.

Об этом пишет Space.

Солнечные магнитные нити представляют собой огромную дугу из наэлектризованной плазмы, возвышающейся над поверхностью Солнца. Эти нити прорывают атмосферу звезды, реагируя на магнитное поле. Когда оно становится нестабильным, то плазменная нить разрушается, что приводит к огромному взрыву, который наблюдал, в частности, космический аппарат SOHO.

Физик Кит Стронг поделился поразительными кадрами извержения на Солнце.

FILAMENT ERUPTION IN SOUTHEAST. The Sun произошел в большом filament eruption вблизи SE лимба этого ежедневного. Он был очень велик, соответствовал его размеру земной (inset). Notice how it starts moving very slowly and gradually accelerates until it becomes unstable and erupts. pic.twitter.com/WUljIdGGFd — Keith Strong (@drkstrong) November 1, 2023

По словам ученого, взрыв был просто колоссальным и на видео можно даже увидеть насколько крошечна Земля по сравнению с плазменной нитью. Нить начала двигаться сначала очень медленно, затем этот процесс ускорился и когда произошел разрыв нити, то произошло извержение.

Напомним, исследование ученых ранее показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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