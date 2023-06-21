На Солнце произошла большая вспышка – какая опасность для Земли

На Солнце зафиксирована вспышка с выбросом корональной массы.

Во вторник, 20 июня, на Солнце произошла большая вспышка, которая длилась около 44 минут. Излучение от нее попадет на Землю.

Об этом сообщает The Watchers.

После вспышки ученые зафиксировали радиоизлучение типа II с оценочной скоростью 1027 км/ч. Выбросы типа II происходят в связи с извержениями на Солнце и обычно указывают на выброс корональной массы.

Также было зафиксировано радиоизлучение типа IV, что предполагает сильный корональный выброс и бурю солнечной радиации.

Пик удара придется на Северную и Центральную Америку, а также на некоторые части Южной Америки. Европа также ощутит влияние, хотя и не столь сильное.

Вспышка может вызвать помехи для чувствительных приемников, включая радары, GPS и спутниковую связь.

Напомним, ледники Гималаев могут растаять – ученые заявили об опасности для миллионов людей.

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