На Солнце произошла мощная вспышка: когда Землю накроет магнитная буря

Корональный выброс массы (CME), вызванный взрывом нити вблизи солнечного региона 3901, приближается к Земле. Он достигнет нашей планеты в конце 28 ноября (UTC), что может вызвать геомагнитную бурю умеренной интенсивности G2 29 ноября.

Об этом пишет издание The watcher.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) предупреждает, что G2 бури могут привести к колебаниям в электрических сетях, в частности в высоких широтах, а также отрицательно повлиять на спутники из-за уменьшения точности ориентации и повышения атмосферного сопротивления на низких орбитах. Кроме того, может возникнуть нарушение высокочастотной радиосвязи, особенно в северных регионах.

Напомним, ось Земли сместилась на 80 см. Ученые указали на главную причину.

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