На Солнце произошла мощная вспышка: на Земле начались проблемы (видео)

Это были солнечные вспышки М-класса.

В солнечном пятне AR3213, имеющем гигантские размеры, произошла очередная солнечная вспышка класса Х1.1. Это событие было зафиксировано приборами космического аппарата SDO.

Об этом пишет HiTech.

В результате этого события в сторону Земли полетел поток солнечных частиц, который привел к отключению на целый час радиосвязи в районе Южной Америки.

В начале этой недели в обращенном к Земле солнечном пятне AR3213, которое в десять раз больше размеров нашей планеты, произошла серия сильных вспышек. Это были солнечные вспышки М-класса, которые намного слабее вспышек Х-класса.

Огромное солнечное пятно продолжает проявлять признаки сильной активности, и в ближайшие дни могут появиться еще более мощные вспышки, которые могут сопровождаться корональными выбросами массы.

Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

Читайте также: