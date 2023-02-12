На Солнце произошла мощная вспышка: на Земле начались проблемы (видео)

Это были солнечные вспышки М-класса.
В солнечном пятне AR3213, имеющем гигантские размеры, произошла очередная солнечная вспышка класса Х1.1. Это событие было зафиксировано приборами космического аппарата SDO.
Об этом пишет HiTech.
В результате этого события в сторону Земли полетел поток солнечных частиц, который привел к отключению на целый час радиосвязи в районе Южной Америки.
В начале этой недели в обращенном к Земле солнечном пятне AR3213, которое в десять раз больше размеров нашей планеты, произошла серия сильных вспышек. Это были солнечные вспышки М-класса, которые намного слабее вспышек Х-класса.
Огромное солнечное пятно продолжает проявлять признаки сильной активности, и в ближайшие дни могут появиться еще более мощные вспышки, которые могут сопровождаться корональными выбросами массы.
Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.
Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности.
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