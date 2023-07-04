На Солнце произошла мощная вспышка: на Земле уже отключалась радиосвязь - и это еще не все

Вместе с выбросом энергии Солнце также отправило поток плазмы в космос, что может повлечь за собой появление очень сильной геомагнитной бури.

Взрыв на Солнце произошел в огромном солнечном пятне под названием AR3354, которое в 7 раз больше диаметра Земли, то есть его размер примерно 89 тысяч км. Вспышка на Солнце была зафиксирована космическим аппаратом SDO. Ожидается геомагнитная буря.

Об этом пишет Space.

Это сильнейшее излучение от Солнца ударило в атмосферу Земли, ионизировало ее верхний слой и стало причиной достаточно длительного отключения коротковолновой радиосвязи в западной части Северной Америки, а также в некоторых частях Тихого океана.

По словам ученых, отключение связи длилось целых пол часа, что является одним из рекордов для подобных событий.

По данным NASA, на Солнце за последние месяцы появлялось гораздо больше солнечных пятен, чем в прошлом. К примеру, только в июне этого года ученые зафиксировали самый высокий среднемесячный показатель появления пятен на Солнце за последний 21 год.

Ранее стало известно, что второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут испытывать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. В июле прогнозируются магнитные бури сильной и средней мощности, которые может ощутить каждый человек.

Читайте также: