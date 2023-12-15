На Солнце произошла мощная вспышка: на Земле уже возникли проблемы

Самая мощная вспышка с 2017 года произошла на Солнце сегодня, 14 декабря. Это была вспышка класса Х 2.8, вместе с которой произошел корональный выброс массы, направленный в сторону Земли. В результате этого события над Северной Америкой произошло кратковременное отключение коротковолновой связи.

Об этом пишет Space.

Столь мощная вспышка в последний раз была зафиксирована в сентябре 2017 года. Как показывают наблюдения, скорость потока плазмы, которая летит к Земле, составляет примерно 2100 км/с.

Предполагается, что плазменный поток может ударить в Землю уже вечером 15 декабря или утром 16 декабря. Подобные события влекут за собой появление геомагнитной бури на Земле, которая может нарушать работу электросетей и другой инфраструктуры.

Ранее ученые сообщили, что новый солнечный максимум может начаться раньше, чем показывали предварительные прогнозы, то есть в 2024 году ученые говорят уже в течение всего этого года.

Авторы исследования говорят, что следующий солнечный максимум придет уже в начале 2024 года. Хотя некоторая неопределенность в расчетах отодвигает также временные рамки до сентября следующего года.

Если новый солнечный максимум будет, как считается, гораздо сильнее предыдущего, то количество вспышек на Солнце может значительно возрасти в 2024 году. И это не слишком хорошая новость для нашей планеты, говорят исследователи.

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