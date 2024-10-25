На Солнце произошла новая мощная вспышка: на Земле исчезала связь

Солнце вступило в самый активный период за последние 11 лет.

24 октября космический аппарат NASA SDO зафиксировал появление мощной вспышки на Солнце класса Х. Это сильнейшие извержения излучения и энергии, которые возможны на нашей звезде.

Об этом пишет Space.

Вспышка класса Х3.3 возникла в активном регионе солнечных пятен под названием AR3869. Эти пятна сейчас перемещаются по поверхности Солнца и в ближайшие дни будут полностью направлены в сторону Земли.

В течение часа Солнце выбрасывало в космос потоки мощного рентгеновского и ультрафиолетового излучения, попавшего на нашу планету 24 октября. Это излучение привело к появлению блекаута над Австралией и Юго-Восточной Азией. Это означает, что на время в этих регионах исчезала коротковолновая радиосвязь. Такие отключения радиосвязи не редкость во время мощных вспышек на Солнце.

Ученые считают, что в ближайшие дни в активном регионе солнечных пятен произойдет еще несколько масштабных взрывов, что может негативно отразиться на нашей планете.

Ранее ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, угрожающем нашей планете магнитными бурями, отключениями электричества и перебоями связи.

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