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На Солнце произошла сильная вспышка: чем она угрожает

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На Солнце произошла сильная вспышка: чем она угрожает

Вспышка на Солнце. Фото: The Watchers.

Солнечные вспышки могут вызвать магнитные бури на Земле.

Умеренно сильная вспышка на Солнце произошла 1 мая. Ее последствия – магнитные бури, могут быть ощутимы в ближайшие дни. Вспышка началась в 13:02 и закончилось в 13:13 UTC.

Об этом сообщает The Watchers.

Как пишут ученые, во время вспышки не было радиосигналов, свидетельствующих о выбросе корональной массы (CME). Однако Земля все равно может оказаться под ударом, потому что в этом же районе чуть позже произошла еще одна солнечная вспышка. Воздействие на Землю ожидается примерно через 2-3 дня.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) прогнозирует 40% вероятности солнечных вспышек класса M (средний) в течение следующих 48 часов, тогда как вероятность вспышек класса X (наибольшая) оценивается в 5% в течение того же периода времени. Ожидается, что параметры солнечного ветра увеличатся до 3 мая.

Напомним, в мае Землю накроет мощная магнитная буря.

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Дата публикации
Просмотры
1235
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