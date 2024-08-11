На Солнце произошли мощные вспышки: когда ожидать магнитную бурю

На Солнце произошло сразу 4 сильных вспышки, среди которых было явление категории Х. Все эти извержения энергии и излучения произошли вместе с корональными выбросами массы, направленными в сторону Земли.

Об этом пишет IFLScience.

Все четыре потока плазмы должны достичь Земли поочередно в воскресенье, 11 августа и в понедельник, 12 августа.

Особенно мощный поток плазмы, возникший вместе со вспышкой класса Х, летит к Земле со скоростью более 1000 км/с. Он должен ударить по нашей планете 12 августа.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили о том, что в воскресенье, 11 августа и в понедельник, 12 августа, на Земле ожидается геомагнитная буря уровня G2 или G3. Геомагнитные бури имеют пять категорий, где G1 – самая слабая, а G5 – самая мощная.

Справка:

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает солнце. Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

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