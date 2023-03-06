На Солнце произошло сильное извержение: на Земле уже отключалась радиосвязь (видео)

На Солнце была зафиксирована вспышка класса Х2.1. Этот мощный выброс энергии привел к тому, что на целый час была отключена коротковолновая радиосвязь над территорией Северной и Южной Америки. Вместе с выбросом энергии Солнце также отправило поток плазмы в космос, что может повлечь за собой появление очень сильной геомагнитной бури на Земле 7 марта.

Об этом пишет Space.

Как заявили в NASA, очередная вспышка, которую ученые классифицировали как вспышку класса Х2.1, произошла в месте "рождения" таких явлений — одном из солнечных пятен, которое называется AR 3234.

На видео особенно хорошо видны все особенности очередной вспышки.

Все вспышки на Солнце, которые являются выбросом очень сильного излучения, имеют 5 классов, но наиболее распространенными являются вспышки класса С (слабые солнечные вспышки), класса М (солнечные вспышки средней мощности) и класса Х (это самые мощные из возможных).

Класс Х2.1 означает, что этот поток излучения, выброшенный из Солнца, обладал невероятно большой мощностью, поэтому не удивительно, что он произвел такой эффект на Земле.

Ранее стало известно, что в марте Землю накроет сразу несколько магнитных бурь. Некоторые из них будут затяжными и могут занять несколько дней.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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