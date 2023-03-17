На Солнце произошло "темное" извержение: на Земле исчезла связь

Ученые зафиксировали появление на Земле геомагнитной бури класса G2, которая явилась следствием достижения планеты огромного потока выброшенной из Солнца так называемой "темной" плазмы.

Об этом пишет Space.

По словам ученых из NASA, на нашей звезде произошел корональный выброс массы, который происходит во время солнечных вспышек. Но на этот раз в космос улетел огромный поток так называемой "темной" плазмы.

Ученые спрогнозировали, что этот выброс плазмы, скорее всего, улетит в сторону Меркурия, но затем пересмотрел свои прогнозы и указали на то, что примерно 14 или 15 марта этот поток врежется в магнитное поле Земли, что вызовет геомагнитную бурю класса G1.

Но выяснилось, что солнечные частицы достигли нашей планеты только 16 марта, что повлекло за собой возникновение геомагнитной бури класса G2. Вследствие этого появились очень яркие полярные сияния, а также в полярных регионах планеты на время отключилась радиосвязь.

Напомним, на Солнце была зафиксирована вспышка класса Х2.1. Этот мощный выброс энергии привел к тому, что на целый час была отключена коротковолновая радиосвязь над территорией Северной и Южной Америки.

Ранее стало известно, что в марте Землю накроет сразу несколько магнитных бурь. Некоторые из них будут затяжными и могут занять несколько дней.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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