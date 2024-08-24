На Солнце снова штормит: Землю накроет магнитная буря

Очередная магнитная буря накроет Землю уже в понедельник, 26 августа.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather.

Она связана с корональным выбросом массы (КВМ), который мчит в направлении Земли. Он сопровождал вспышку класса С6, которое Солнце выпустило 23 августа.

Ожидается, что КВМ достигнет планеты 26 августа. Он вызывает магнитную бурю категории G1, слабую.

Ранее сообщалось, что Солнце приближается к пику своей активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна, выбрасывающие вспышки. Так, недавно количество пятен на звезде достигло максимума за последние 23 года. Поэтому на Землю все чаще накрывают магнитные бури.

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