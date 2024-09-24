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На Солнце снова штормит: Землю накроет магнитная буря

На Солнце снова штормит: Землю накроет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря / Фото: Associated Press

Магнитная буря затянется на два дня.

Солнце приближается к пику своей активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна и оно выбрасывает вспышки, которые могут вызвать магнитную бурю на Земле.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather.

В частности, очередная магнитная буря накроет Землю уже 25-26 сентября. Она будет слабой, категории G1.

По данным портала Meteoagent, геомагнитные возмущения начались еще 23 сентября и затянутся до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что Солнце приближается к пику своей активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна, выбрасывающие вспышки. Так, недавно количество пятен на звезде достигло максимума за последние 23 года. Поэтому на Землю все чаще накрывают магнитные бури.

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