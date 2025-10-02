ТСН в социальных сетях

Наука и IT
182
На Солнце идут дожди: открытие, которое меняет представление о звезде

На Солнце идет дождь, но вместо воды там падает раскаленная плазма. Астрономы впервые объяснили этот удивительный феномен.

София Бригадир
Солнце

Солнце / © NASA

На нашей звезде идут «дожди», но он не имеет ничего общего с водой. Это явление называют корональным дождем — потоком перегретой плазмы, который возникает в атмосфере Солнца. Теперь ученые смогли объяснить механизм его формирования.

Об этом сообщило издание Phys.

Корональный дождь наблюдают в короне Солнца — самой горячей и высокой части атмосферы, где температура превышает миллион градусов Цельсия. Там появляются относительно холодные и плотные сгустки плазмы, которые образуются после солнечных вспышек и стремительно падают вниз. Долгое время оставалось непонятным, как именно эти сгустки формируются так быстро, ведь имеющиеся модели объясняли процесс только при условии нагрева плазмы в течение многих часов или даже дней.

Исследование доказало: содержание химических элементов в короне Солнца меняется со временем. Это противоречит предыдущим представлениям о его постоянстве. В частности, ученые обнаружили, что концентрация железа и других элементов может меняться во время вспышек. Именно эти колебания и объясняют быстрое возникновение коронального дождя.

По словам исследователей, открытие имеет важное значение не только для объяснения этого явления. Оно позволяет глубже понять процессы, происходящие в короне Солнца, и по-новому посмотреть на модели движения энергии в атмосфере звезды.

Кроме того, новые знания помогут точнее моделировать поведение Солнца во время солнечных вспышек. Это, в свою очередь, дает возможность улучшить прогнозы космической погоды, от которой зависит работа спутников, систем связи и энергосетей на Земле.

Напомним, по словам эксперта по космической погоде Бена Дэвидсона, Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить большинство людей на планете.

182
