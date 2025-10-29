- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 1 мин
На Солнце появилась "улыбка" — NASA показало жуткое фото накануне Хэллоуина
Накануне Хэллоуина NASA зафиксировало на Солнце удивительное явление — активные области звезды образовали лицо, похожее на тыкву с улыбкой.
NASA показало новый снимок Солнца, на котором видно причудливую улыбку, похожую на свет тыквенного фонаря. Фото сделала Обсерватория солнечной динамики (SDO) 28 октября — накануне Хэллоуина.
Об этом сообщило издание Space.
На изображении яркие активные области и темные корональные дыры образовали узор, напоминающий лицо с глазами, носом и улыбкой. Снимок сделан с помощью Атмосферного аппарата визуализации (AIA), который позволяет детально изучать структуру и активность Солнца в высоком разрешении.
Темные участки, которые создали «улыбку», являются корональными дырами — зонами, где магнитное поле открывается и выпускает в космос потоки заряженных частиц, то есть солнечный ветер. Именно он сейчас направляется в сторону Земли.
Специалисты прогнозируют, что этот поток может вызвать слабые (G1) или умеренные (G2) геомагнитные бури 28-29 октября. В случае повышенной активности полярное сияние может быть заметным даже в средних широтах.
Это не первый «улыбающийся» снимок нашей звезды — в 2014 году SDO уже зафиксировала подобное лицо на поверхности Солнца, которое также напоминало тыквенный фонарь.
Напомним, NASA смоделировало, как изменения в Солнце уничтожат атмосферу Земли. По прогнозам, жизнь исчезнет примерно через миллиард лет.