Наука и IT
223
1 мин

На Солнце появилась "улыбка" — NASA показало жуткое фото накануне Хэллоуина

Накануне Хэллоуина NASA зафиксировало на Солнце удивительное явление — активные области звезды образовали лицо, похожее на тыкву с улыбкой.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Жуткая "улыбка" на Солнце

Жуткая «улыбка» на Солнце / © NASA

NASA показало новый снимок Солнца, на котором видно причудливую улыбку, похожую на свет тыквенного фонаря. Фото сделала Обсерватория солнечной динамики (SDO) 28 октября — накануне Хэллоуина.

Об этом сообщило издание Space.

На изображении яркие активные области и темные корональные дыры образовали узор, напоминающий лицо с глазами, носом и улыбкой. Снимок сделан с помощью Атмосферного аппарата визуализации (AIA), который позволяет детально изучать структуру и активность Солнца в высоком разрешении.

Темные участки, которые создали «улыбку», являются корональными дырами — зонами, где магнитное поле открывается и выпускает в космос потоки заряженных частиц, то есть солнечный ветер. Именно он сейчас направляется в сторону Земли.

Специалисты прогнозируют, что этот поток может вызвать слабые (G1) или умеренные (G2) геомагнитные бури 28-29 октября. В случае повышенной активности полярное сияние может быть заметным даже в средних широтах.

Это не первый «улыбающийся» снимок нашей звезды — в 2014 году SDO уже зафиксировала подобное лицо на поверхности Солнца, которое также напоминало тыквенный фонарь.

Жуткая улыбка на поверхности Солнца 8 октября 2014 года / © NASA

Напомним, NASA смоделировало, как изменения в Солнце уничтожат атмосферу Земли. По прогнозам, жизнь исчезнет примерно через миллиард лет.

223
