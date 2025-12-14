На Солнце появилось гигантское пятно, которое может привести к катастрофе на Земле

Солнце / © Associated Press

Гигантское скопление солнечных пятен появилось на стороне Солнца, обращенном к Земле. По оценкам ученых, его общая площадь равна той, что когда-то породила величайшую геомагнитную бурю в истории.

Об этом пишет Live Science.

В издании напомнили, что геомагнитная буря 1859 года, известная как «Событие Кэррингтона», считается самой мощной за всю историю наблюдений. Тогда по всей Европе и Северной Америке вышли из строя телеграфные системы.

Солнечные пятна могут вызвать мощные взрывы радиации или солнечные вспышки, когда их магнитные силовые линии искривляются и разрываются, высвобождая энергию в космос. Такие выбросы могут вызвать временные радиоперебои на Земле и запускать быстрые облака плазмы — корональные выбросы массы.

Комплекс солнечных пятен получил название AR 4294-4296. Он состоит из двух отдельных групп — AR 4294 и AR 4296, которые магнитно переплетены между собой. Впервые учёные зафиксировали его 28 ноября, когда он снова вернулся на видимую сторону Солнца.

Представители Spaceweather.com ранее сообщали, что комплекс AR 4294-4296 является «одной из самых больших групп солнечных пятен за последние 10 лет». По их данным, он способен вызывать сверхмощные солнечные вспышки класса X — сильнейшие по классификации Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Ученые отмечают, что в случае повторения «События Кэррингтона» в современных условиях это могло бы вывести из строя все спутники на орбите Земли, а также вызвать серьезные проблемы на планете. В частности, могли бы пострадать элементы электросетей, а общий ущерб потенциально превысил бы 1 триллион долларов.

В то же время исследователи отмечают, что максимальный взрывной потенциал солнечного пятна зависит от конфигурации его магнитного поля и частоты вспышек. Из-за этого даже очень большие солнечные пятна могут не представлять угрозы.

Магнитные поля комплекса AR 4294-4296 остаются достаточно запутанными, что указывает на возможность вспышек. Этот комплекс уже вызвал потенциальную вспышку класса X, находясь еще на обратной стороне Солнца. Однако, несмотря на это, эксперты отмечают, что пока нет явных признаков супершторма, сравнимого с «Событием Кэррингтона».

Ранее сообщалось, что эксперт по космической погоде и основатель Space Weather News Бен Дэвидсон выступил с гневным заявлением, что Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить до 90 процентов человечества.

Мы ранее информировали, что солнечные бури могут стать серьезной угрозой глобальной инфраструктуре.