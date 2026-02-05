На Солнце произошла самая мощная вспышка в 2026 году: что будет дальше

На Солнце появилось гигантское пятно / © Credits

На Солнце появилось гигантское пятно 4366. Оно было еще несколько дней назад. Но очень быстро его размеры достигли половины знаменитого Каррингтонского пятна.

Об этом сообщает сайт отслеживания солнечной погоды SpaceWeather.

Гигантские размеры делают это пятно нестабильным, за 24 часа оно выпустило 27 солнечных вспышек. 23 — класса М, и четыре — класса Х. Сильнейший из них, Х8, стал самой мощной вспышкой этого года.

Национальное агентство атмосферных и океанографических исследований США подтвердило, что вспышку сопровождали несколько корональных выбросов массы (КВМ), ни один из которых, впрочем, не направлен прямо на Землю. В то же время ожидаются удары, которые могут вызвать магнитные бурые категории G1 и G2 5-6 февраля.

Ранее сообщалось, что 5 февраля солнечная активность будет высокой. Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.