На Солнце произошла вспышка: когда начнется мегашторм

Солнце выпустило мощную вспышку, сопровождавшуюся корональным выбросом массы (КВМ). Она несется к Земле и может вызвать магнитную бурю вечером 12 мая или утром 13 мая.

Об этом сообщает Space.com.

Источником вспышки стало солнечное пятно AR4436.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, вспышка солнечного излучения вызвала радиопомехи над Атлантическим океаном. Такие помехи возникают, когда интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от солнечных вспышек ионизирует верхние слои атмосферы Земли, создавая помехи высокочастотным радиосигналам, которые используют пилоты, моряки и радиолюбители.

Как улучшить самочувствие

Самыми чувствительными к магнитным бурям являются люди с хроническими болезнями или метеозависимостью. В этот период организм может хуже справляться с регуляцией нервной и сердечно-сосудистой систем, что и приводит к дискомфорту.

Чаще повышенная солнечная активность вызывает головную боль, раздражительность, колебания давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительным стрессом, а также пожилые люди.

Что советуют делать

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

Просмотр ежедневного рациона. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

