На Солнце произошли вспышки: с какой силой ударит магнитная буря
Ожидается, что геомагнитное поле 1 ноября будет от тихого до нестабильного уровня.
Сегодня, 1 ноября, солнечная активность будет достаточно активной: К-индекс 4 (желтый уровень).
Об этом сообщает Метеоагент.
За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С.
Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут испытывать солнечную активность, но свое состояние можно облегчить.
Типичные симптомы во время магнитных бурь:
головная боль или ощущение тяжести в области висков
повышенная раздражительность и перепады настроения
колебания артериального давления
нарушение сна (от бессонницы до чрезмерной сонливости)
ухудшение концентрации и снижение работоспособности
Основные советы:
Контролировать артериальное давление, чтобы вовремя выпить прописанное врачом лекарство, если будет отклонение показателей от нормы
Поддерживать водный баланс. Чистая вода или легкие травяные чаи помогут сердечно-сосудистой системе справиться с нагрузкой. Это особенно важно для тех, кто испытывает головную боль или слабость
Избегать переутомления и стресса. Следует ограничить конфликтные ситуации, не перегружать себя тяжелой работой и давать себе отдыхать
Следить за питанием. Жирные и соленые блюда лучше ограничить, а овощи, фрукты и легкие белковые продукты, наоборот, добавить в рацион.