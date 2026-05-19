На Солнце зафиксировали загадочный сигнал, который длился 19 дней подряд: как это повлияет на Землю

Солнце / © Associated Press

Ученые зафиксировали уникальную аномалию на Солнце, побившую предыдущие космические рекорды. Мощная солнечная радиовспышка не утихала более двух недель. Исследователи выяснили, что явилось причиной этого длительного явления.

Об этом пишет Gizmodo.

Астрономы отмечают, что событие началось 21 августа 2025, когда Солнце выпустило обычный на первый взгляд всплеск радиоволновой энергии. Обычно такие явления угасают в течение нескольких часов или дней, однако этот сигнал не исчезал почти три недели.

«Рекордная радиовспышка продолжалась в общей сложности 19 дней, побив предыдущий рекорд в пять дней», — сообщили исследователи.

Для анализа этого события ученые использовали данные четырех миссий НАСА, которые наблюдали за процессом в трех последовательных временных интервалах. Сначала аномалию зафиксировал аппарат Solar Orbiter, а затем подключились зонд Parker Solar Probe, спутник Wind и миссия STEREO-A.

Исследуемая вспышка относится к четвертой категории (IV). По словам специалистов, это длительные излучения, вызванные электронами, оказавшимися в ловушке в больших магнитных петлях самого отдаленного слоя атмосферы звезды — солнечной короны.

Группа ученых из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА разработала новую методику, позволившую четко определить источник вспышки с помощью данных аппарата STEREO-A. Они выяснили, что эпицентр происшествия располагался вблизи шлемовидного стримера — воронковидной структуры, где горячая плазма удерживается вдоль магнитных петель.

Ученые выдвинули обоснованную теорию относительно того, почему излучение длилось так долго: «Три взрывных выброса, называемых корональными выбросами массы, в одном и том же регионе могли подпитывать это рекордное событие».

Почему это важно для Земли

Сами по себе радиоволны не несут прямой угрозы человечеству, однако магнитная среда, в которой они возникают, может провоцировать опасные солнечные бури. Такая активность способна серьезно повредить работу орбитальных аппаратов.

Именно поэтому ученые внимательно следят за Солнцем, надеясь лучше понять его вспышки, чтобы помочь защитить наши объекты на околоземной орбите, отмечают авторы исследования.

Полученные данные, по заверениям экспертов, помогут специалистам в будущем гораздо точнее прогнозировать космическую погоду.

