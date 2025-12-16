На спутнике Юпитера, который может содержать внеземную жизнь, обнаружили "демона"

Юпитер / © pixabay.com

Реклама

Ученые NASA идентифицировали на ледяной поверхности Европы — самого маленького из четырех спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем, уникальной структуры, свидетельствующей об активных процессах в подповерхностном океане. Объект, получивший прозвище «стенный демон», указывает на то, что жизнь на спутнике Юпитера найти проще, чем считалось ранее.

Об этом говорится в статье The Daily Mail.

Загадка кратера Мананнана

Исследователи обратили внимание на необычный звездообразный узор внутри 20-километрового кратера Мананнан в Европе. Объект диаметром почти в 3 километра получил официальное название Damhán Alla (с гэльского — «паук» или «стенный демон»).

Реклама

Впервые замеченный на снимках аппарата Galileo еще в конце 90-х этот объект только сейчас получил научное объяснение. Команда физиков из Университета Центральной Флориды установила, что это не просто трещины, а замерзший отпечаток соленой воды (рапы), когда-то вырвавшейся на поверхность.

Аналог земных «озерных звезд»

Исследование, возглавляемое Лореном МакКиоуном, показало, что «стенный демон» является космическим аналогом земных «озерных звезд». На Земле такие узоры возникают на замерзших прудах, когда вода проникает сквозь отверстия во льду, тает и снова замерзает вместе со снегом.

В Европе этот процесс, вероятно, спровоцировал удар метеорита. Тепло от удара растопило часть ледяного панциря, заставив соленую воду из глубин подняться вверх.

«Такие особенности поверхности могут многое рассказать нам о том, что происходит подо льдом, — объясняет МакКиоун. — Если миссия Europa Clipper найдет больше подобных структур, они укажут на конкретные места с жидкой рапой под поверхностью».

Реклама

Почему это важно для поиска «чужих»?

Это открытие делает Европу главным кандидатом на роль дома для внеземной жизни (вместе со спутником Сатурна Энцеладом) по нескольким причинам:

Доступность микробов: если вода из океана способна прорываться на поверхность, ученым не придется бурить километры льда — следы жизни можно будет найти во время простого сканирования поверхности. Огромные запасы воды: считается, что под ледяной корой Европы воды вдвое больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Источник энергии: гравитация Юпитера создает мощные приливные силы, которые разогревают недра спутника, предотвращая полное замерзание океана.

Лабораторное подтверждение

Чтобы доказать свою теорию, ученые воспроизвели условия Европы в барокамере с жидким азотом в лаборатории реактивного движения NASA. Результаты подтвердили: «паук» на Европе возник из кармана соленой воды шириной до 19 км, залегавшей на глубине около 6 км подо льдом.

Теперь все внимание приковано к предстоящей миссии Europa Clipper, которая должна подтвердить наличие химических элементов, необходимых для жизни: углерода, водорода, кислорода и солей.

Ученые подозревают существование жизни в подледном океане Европы. Израильский физик Йосеф Ашкенази из университета имени Бен-Гуриона оценил температуру поверхности Европы — самого маленького из четырех спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем. Ученые подозревают существование жизни в подледном океане небесного тела.