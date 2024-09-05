На спутнике Юпитера нашли следы мощнейшей в Солнечной системе катастрофы

Астероид диаметром около 150 километров врезался в ледяную поверхность спутника.
Необычный наклон оси спутника Юпитера Ганимеда и длинные борозды и хребты на его поверхности свидетельствуют о столкновении с гигантским астероидом, являвшимся самой мощной космической катастрофой в Солнечной системе.
К такому выводу пришел японский ученый из Университета Кобе Наоюки Хирата, сообщает Science Alert.
Ученый и его коллеги провели серию симуляций, чтобы оценить размеры небесного тела, столкнувшегося с Ганимедом около 4 млрд. лет назад.
Как показали расчеты, это был гигантский астероид диаметром около 150 километров, врезавшийся в ледяную поверхность спутника Юпитера со скоростью около 20 километров в секунду. То есть он был в десять раз больше астероида, который упал на Землю и привел к вымиранию динозавров, достигавшего 10-15 километров в диаметре.
Новое исследование выявило, что в результате столкновения произошло перераспределение всего материала, достаточное для изменения ориентации оси спутника.
По словам Хираты, всего через тысячу лет после того, как огромный астероид врезался в поверхность спутника, незначительные изменения в его массе, вызванные обрушившимися назад выброшенными камнями и льдом, заставили тело повернуться и зафиксироваться в новом положении.
Ганимед является самым большим спутником в Солнечной системе и своими размерами лишь немного уступает Меркурию. Он был открыт Галилеем с помощью телескопа еще в 1610 году.
Характерная его особенность состоит в приливной связи со своей материнской планетой – Юпитером, то есть он всегда обращен к ней одной стороной.
Борозды Ганимеда сходятся примерно в точке, точно совпадающей с поверхностью спутника, расположенной напротив Юпитера. Исследователи сравнивают его с глазом, обращенным в противоположную сторону планеты.
Напомним, ранее ученые с помощью наземного телескопа сделали фото спутника Ио Юпитера, покрытого многочисленными вулканами.
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