На старинной картине XIX века заметили "путешественника во времени" с iPhone

Картина "Помолвка Бернса и Мэри" / © dailyrecord.co.uk

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Старинная картинаXIX века, на которой изображен известный шотландский поэт Роберт Бернс, снова привлекла внимание пользователей сети. На полотне, датированном примерно 1882 годом, Бернс будто держит предмет, очень похожий на современный iPhone.

Об этом пишет Daily Record

Картина «Помолвка Бернса и Хайленд Мэри», созданная художниками Р. Джози и Джеймсом Арчером, показывает поэта и его возлюбленную Мэри Кэмпбелл, в руках которой и самого Бернса можно увидеть странный прямоугольный предмет с закругленными краями. Это спровоцировало волну шуток и фантазий о путешествиях во времени. Некоторые даже предполагают, что Бернс мог владеть технологиями будущего, а его возлюбленная просматривала в Instagram сообщения поэта.

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Однако искусствоведы объясняют этот феномен значительно проще. По шотландской традиции, помолвленные пары часто обменивались Библиями как символом помолвки. Вероятно, именно эта книга и изображена на картине, что объясняет странный вид предмета в руках влюбленных.

Это не единичный случай, когда старые картины или фотографии вызывают споры о «путешественниках во времени». Так, на фреске 1937 года художника Умберто Романо тоже можно увидеть мужчину с предметом, похожим на iPhone. Кроме того, фото 1943 года с пляжа в Корнуолле вызвало похожие предположения из-за загадочного объекта в руках мужчины.

Хотя специалисты предлагают более земные объяснения — это может быть зеркало, книга или даже нож — интернет-пользователи продолжают придумывать версии о хронологических «сбоях» в искусстве и истории. Эти случаи ярко иллюстрируют, как человеческое воображение ищет знакомые образы в неожиданных деталях, порождая дискуссии о парадоксах времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что картина австрийского художника XIX века Фердинанда Вальдмюллера «Ожидаемая» вызвала ажиотаж, ведь изображенная на ней девушка выглядит так, будто держит в руках смартфон

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