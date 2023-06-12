На стене пещеры обнаружили таинственные символы, высеченные прачеловеческой цивилизацией

Открытие в известняковых пещерах в Южной Африке изменяет представление ученых об эволюции человека.

Команда исследователей обнаружила в пещерной системе в местности, которую называют "Колыбелью человечества", недалеко от южноафриканского города Йоханнесбурга высеченные на стенах символы, оставленные за 100 000 лет до появления Homo Sapiens.

Об этом сообщил CNN палеоантрополог Ли Бергер, занимающийся исследованием находок.

По его словам, наскальные рисунки были творениями рук Homo naledi – древнего родственника человека. В глубинах пещеры также были обнаружены следы погребений этого прачеловеческого вида.

Символы, глубоко врезанные в жесткую скалу, имеют вид крестов, решеток и других геометрических фигур. Их возраст оценивается от 241 000 до 335 000 лет.

Подобные символы, найденные в других пещерах, были вырезаны Homo sapiens 80 000 лет назад и неандертальцами 60 000 лет назад и, как считают ученые, использовались как способ записи и обмена информацией. Это первый случай, когда такое значительное поведение наблюдалось у нечеловеческого вида.

Homo naledi имел определенное сходство с людьми, например прямохождение и манипулирование предметами руками, но представители этого вида имели меньшие головы (объем мозга был втрое меньше человеческого), более низкий рост и были более стройными и сильными.

"Эти последние находки свидетельствуют об умышленных захоронениях и использовании символов Homo naledi. Кажется, очевидно, что этот вид с малым мозгом выполнял сложные действия, связанные со смертью”, – сказал Ли Бергер.

По его мнению, эта находка может означать, что вид Homo sapiens не только не уникален в развитии символических практик, но даже, возможно, не был изобретателем такого поведения.

Напомним, ученые полагают, что первый известный в мире поцелуй произошел 4500 лет назад на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют исследования древних текстов, которые удалось расшифровать ученым.

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