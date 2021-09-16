В горах Тибета нашли образцы древнейшего искусства: что известно о его создателях

В горах Тибета нашли образцы древнейшего искусства: что известно о его создателях

Отпечатки детских рук и ног на застывшем известняке ученые называют первыми художественными произведениями, которым около 200 тысяч лет.

Китайские ученые считают, что отпечатки рук и ног на застывшем известняке, которые были обнаружены недалеко от села Кесанг на Тибете, можно считать образцами самого древнего искусства, поскольку никакого прикладного значения они не имеют.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Bulletin.

Серия из пяти отпечатков рук и пяти симметричных следов ног датируется периодом от 169 000 до 226 000 лет назад. Очевидно они были намеренно оставлены на поверхности мягкого травертина, пресноводного известняка, который образовался у горячего источника. Со временем источник остыл, травертин окаменел, поэтому следы сохранились.

Также читайте Старше Стоунхенджа: в Саудовской Аравии нашли гигантские статуи животных

Такие отпечатки рук, по мнению исследователей, не могут образоваться случайно, как следы ног, поэтому их появление связывают с традицией париетального искусства.

"Этому нет утилитарного объяснения. Итак, что это такое? Моя точка зрения заключается в том, можем ли мы думать об этом как о художественном поведении, творческом поведении, чем-то явно человеческом ", — сказал соавтор исследования доктор Томас Урбан из Корнельского университета.

По размеру отпечатков исследователи определили, что авторами древнейшего художественного творения были дети примерно 7 и 12 лет.

Ранее самыми древними образцами париетальной искусства считали изображение на индонезийском острове Сулавеси, они датируются временем 39900 — 43900 лет назад.

Напомним, ранее один из важнейших объектов наскальной живописи в Северной Америке, которому более тысячи лет, был продан с аукциона. "Пещеру картинок" в штате Миссури приобрел участник торгов вместе с прилегающим к ней лесом за 2,2 миллиона долларов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку