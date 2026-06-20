На Титане и Плутоне обнаружили загадочное вещество: оно может изменить ход поисков внеземной жизни

Титан / © NASA

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Астрономы обнаружили на поверхности спутника Сатурна Титана и карликовой планеты Плутона неизвестное вещество, поглощающее свет определенных длин волн. Её происхождение и состав пока остаются загадкой, однако эта находка может помочь лучше понять химические процессы на Титане — одном из главных кандидатов на поиск внеземной жизни в Солнечной системе.

Об этом сообщило издание New Scientist.

Исследование провела группа ученых под руководством Бруно Безара из Парижской обсерватории. Используя данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), они обнаружили характерный сигнал поглощения света на поверхности Титана. Аналогичную спектральную особенность, хотя и несколько иную, зафиксировали также на Плутоне.

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Несмотря на существенные различия между этими мирами, их атмосферы имеют схожий состав. В обеих преобладают азот и метан, что способствует образованию частиц дымки. Учёные предполагают, что именно они могут оседать на поверхность и образовывать загадочное вещество.

Команда сравнила полученные спектральные данные с большим количеством известных соединений и форм льда, которые могут существовать на Титане и Плутоне. Однако ни один из проверенных вариантов не совпал полностью с наблюдениями. Некоторые вещества оказались близки к нужному результату, но только при условии изменения их состава или смешивания с другими молекулами.

По словам Безара, у исследователей уже есть несколько потенциальных кандидатов, однако загадочное вещество вряд ли является простым соединением.

«У нас есть несколько кандидатов, но это не будет простое соединение. Что бы это ни было, это будет сюрприз», — отметил учёный.

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Дальнейшие исследования будут включать анализ новых данных телескопа Джеймса Уэбба, лабораторные эксперименты и будущую миссию NASA «Dragonfly». Космический аппарат планируется запустить в 2028 году, а на поверхность Титана он должен прибыть в 2034 году. Именно эта миссия может помочь окончательно выяснить, какое вещество скрывается на поверхности далекого спутника.

Напомним, на дне Тихого океана обнаружили следы радиоактивного плутония, которые могут быть остатками древней космической катастрофы. По оценкам учёных, событие могло произойти более 100 миллионов лет назад, но его частицы, вероятно, до сих пор попадают на Землю.

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