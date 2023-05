На трети планет в Млечном Пути может быть жизнь – ученые

В Млечном Пути есть сотни миллионов планет, которые могут быть пригодны для жизни, утверждает новая исследовательская статья. Речь идет о звездных системах, в центре которых сияют так называемые красные карлики, которые значительно меньше Солнца. Эти экзопланеты (вращающиеся вокруг звезды планеты, отличной от нашего Солнца) вращаются вблизи красных карликов, меньше и холоднее Солнца, составляющих более 75% из 200 миллиардов звезд в Млечном Пути.

Об этом говорится в исследовании в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится в Forbes.

Авторы – профессор астрономии Сара Баллард и докторантка Шейла Сагир из Университет Флориды – объяснили, что Солнце, которое наблюдают земляне, является светилом G-типа – такие звезды неофициально называют желтыми карликами. Несмотря на то, что Солнце так привычно нам, в рамках галактики Млечный Путь – такие звезды довольно редки, поскольку наиболее распространены звезды M-типа. Это красные карлики, которые значительно меньше и холоднее и имеют половину массы нашего Солнца.

Ученые считают, что планеты должны быть теплыми. Это важно для поиска жизни, поскольку только находящиеся в этой зоне планеты потенциально могут иметь жидкую воду – неотъемлемую часть жизни на Земле – на своей поверхности. В определенных случаях это приводит к тому, что планеты просто поджариваются, но есть. и гораздо лучшие сценарии.

По расчетам ученых, две трети экзопланет будут размещены слишком близко к светилу, чтобы находиться в безопасной зоне, но треть попадет в зону, которая вполне пригодна для сохранения воды на планете и образования жизни.

Да, такой прогноз можно назвать достаточно пессимистическим, но если говорить языком абсолютных цифр, это означает, что на сотнях миллионов планет, находящихся на орбите красных карликов в нашей родной галактике, может существовать жизнь, или, по меньшей мере, условия для дальнейшего появления .

"Я думаю, что этот результат очень важен для следующего десятилетия исследований экзопланет, потому что взгляды смещаются в сторону этой популяции звезд", – объяснила Сагар.

По ее мнению, красные карлики должны стать объектами для поиска малых планет на их орбите. Ведь это будет самый простой и точный способ обнаружить планету, на которой, с высокой вероятностью, может быть вода в жидком состоянии, а "следовательно, планета может быть пригодной для жизни".

Сагир и Баллард также обнаружили, что звезды с несколькими планетами, по всей вероятности, имеют круговые орбиты, позволяющие планетам удерживать жидкую воду.

Звезды же с одной планетой имеют наибольшую вероятность увидеть экстремальные приливы, приводящие к перегреву планеты и испарению воды.

Напомним, что ученым впервые удалось зафиксировать гигантский циклон на северном полюсе Урана.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.