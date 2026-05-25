Ученые обнаружили загадочные структуры на Венере

Международная группа исследователей пытается разгадать одну из самых больших загадок Венеры — удивительные круговые структуры на ее поверхности, известные как coronae. Для этого учёные использовали новые трехмерные модели, созданные на основе архивных данных космического аппарата NASA Magellan.

Речь идет об огромных кольцеобразных образованиях, покрывающих поверхность Венеры. Ученые считают, что они могут быть связаны с горячими потоками поднимающихся из недр планеты вещества.

Исследование возглавила планетологиня Анна Гульчер из Университета Фрайбурга в Германии. Команда проанализировала данные радаров аппарата Magellan, прекратившего работу еще в 1994 году, но оставившего огромный массив информации о Венере.

По словам исследователей, сейчас в базе данных уже 741 такая структура.

«Мы считаем, что они формируются через круговые процессы внутри планеты», — пояснила Гульчер.

Одной из главных версий так называемые магматические плюмы — потоки очень горячего вещества из мантии, которые поднимаются вверх и деформируют поверхность планеты, создавая гигантские кольца.

Ученые отмечают, что coronae сильно отличаются между собой по форме, размерам, глубине и гравитационным характеристикам. Это может свидетельствовать о существовании нескольких геологических механизмов формирования таких структур.

Исследование также показало, что под 52 coronae могут находиться активные горячие потоки в мантии Венеры. Ученые предполагают, что геологическая активность на планете может быть значительно более масштабной, чем считалось ранее.

О сходстве Венеры с Землей

Особый интерес вызывает сходство Венеры с Землей. Несмотря на подобные размеры и строение, две планеты эволюционировали совершенно по-разному.

На Земле стабильность климата в течение миллиардов лет обеспечивает тектоника плит — постоянное движение литосферных плит и переработка углерода между атмосферой и недрами планеты. На Венере такого механизма, вероятно, нет.

Одной из причин может стать отсутствие океанов в прошлом Венеры. Ученые считают, что именно вода помогает земным породам становиться более пластичными и формировать подвижные тектонические плиты.

«Без океанов Венера, вероятно, имела очень ограниченную переработку углерода через тектонические процессы», — отметила исследовательница.

Ученые надеются, что новые космические миссии помогут подробнее исследовать загадочные структуры Венеры и понять, почему планета, похожая на Землю, стала настолько иной.

