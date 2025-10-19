- Дата публикации
На высоте 3000 метров обнаружили скелет одного из самых древних динозавров в мире
Динозавр назвали Huayracursor jaguensis. Его останки сохранились очень хорошо.
Ученые обнаружили в Андах останки одного из древнейших динозавров в мире. Практически полный скелет рептилии раскопали на высоте около 3000 метров
Об этом сообщает Science Alert.
Команда обнаружила часть черепа динозавра, целый хребет, тянущийся к хвосту, и почти девственные передние и задние конечности. Динозавр назвали Huayracursor jaguensis.
Вид жил в конце триасового периода.
Новый вид является частью группы травоядных динозавров, в которую входили гиганты с длинной шеей. Но сам он был небольшим. По данным ученых, длина взрослой особи Huayracursor jaguensis достигала всего двух метров, а вес — 18 килограммов.
Ранее сообщалось, что в известняковом карьере обнаружили следы динозавров, оставленные 166 миллионов лет назад. Следы принадлежат динозаврам вида Cetiosaurus, которые достигали 16 метров в длину и весили до десяти тонн.