На высоте 3000 метров обнаружили скелет одного из самых древних динозавров в мире

Динозавр назвали Huayracursor jaguensis. Его останки сохранились очень хорошо.

Остатки рептилии

Остатки рептилии / © Associated Press

Ученые обнаружили в Андах останки одного из древнейших динозавров в мире. Практически полный скелет рептилии раскопали на высоте около 3000 метров

Об этом сообщает Science Alert.

Команда обнаружила часть черепа динозавра, целый хребет, тянущийся к хвосту, и почти девственные передние и задние конечности. Динозавр назвали Huayracursor jaguensis.

Вид жил в конце триасового периода.

Новый вид является частью группы травоядных динозавров, в которую входили гиганты с длинной шеей. Но сам он был небольшим. По данным ученых, длина взрослой особи Huayracursor jaguensis достигала всего двух метров, а вес — 18 килограммов.

Ранее сообщалось, что в известняковом карьере обнаружили следы динозавров, оставленные 166 миллионов лет назад. Следы принадлежат динозаврам вида Cetiosaurus, которые достигали 16 метров в длину и весили до десяти тонн.

