На юге Египта обнаружили запечатанные кувшины с вином, которому 5 тысяч лет (фото)

Совместная египетская, немецкая и австрийская археологическая миссия обнаружила на юге Египта сотни закрытых и невредимых сосудов для вина, которому около 5000 лет.

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщило издание Luxor Times со ссылкой на Министерство туризма и древностей в Каире.

“Обнаруженные сосуды велики и в хорошем состоянии сохранности. А остаткам вина, найденным внутри, примерно 5000 лет", — прокомментировал находку Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта.

Археологи обнаружили сосуды в гробнице царицы Мернейт из Первой династии (2925 г. до н. э.), которая, возможно, была первой женщиной-фараоном в истории, в акрополе Умм аль-Кааб в городе Абидос.

Акрополь Умм аль-Кааб в Египте, где была сделана археологическая находка / Фото: Twitter Luxor Times

"Работы по раскопкам в гробнице также позволили открыть новую историческую информацию о жизни царицы и периоде ее правления, а изучение надписей на одной из табличек, найденных внутри гробницы, показало, что царица занимала важный пост в центральных органах власти", — отметил доктор Дитрих Рауэ, директор Немецкого института в Каире.

Международная команда археологов на раскопках гробницы Мернэйт / Фото: Twitter Luxor Times

Руководитель археологической миссии Кристиана Колер подчеркнула, что рядом с гробницей царицы Мернейт расположена группа из 41 гробницы для ее придворных и слуг.

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Несмотря на то, что популярным напитком в Древнем Египте было пиво, вино было в употреблении среди высших социальных слоев, включая фараонов и жрецов.

Напомним, ранее в некрополе Амарна на восточном берегу реки Нил археологи нашли удивительную коллекцию золотых украшений, которую датируют 3,5 тысячами лет. Там они раскопали захоронения молодой женщины.

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