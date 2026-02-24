Машицкая пещера. Фото: Scientific Reports

В пещере Машицка вблизи Кракова исследователи обнаружили доказательства того, что люди палеолита потребляли человеческий мозг и костный мозг. Радиоуглеродный анализ показал, что останкам около 18 тысяч лет. Ученые применили 3D-микроскопию, чтобы исследовать порезы и переломы на костях и установить их происхождение.

Об этом повыдомило издание Arkeonews.

Археологи проанализировали сотни фрагментов костей, найденных в пещере еще в конце XIX века и во время повторных раскопок в 1960-х годах. Все эти материалы хранились в Археологическом музее Кракова. Во время нового исследования часть человеческих костей, которые ранее считали животными, идентифицировали повторно.

По данным авторов работы, примерно 68% человеческих останков имеют следы порезов и переломов. На черепах зафиксировали глубокие разрезы, указывающие на снятие кожи и мягких тканей. Некоторые черепа были намеренно разбиты — вероятно, чтобы добраться до мозга. Длинные кости также систематически ломали для извлечения костного мозга.

Характер повреждений совпадает со следами обработки туш животных, найденных в том же слое пещеры. Исследователи отмечают, что такие повреждения не могли возникнуть естественным путем или в результате деятельности хищников.

Пещера Машицкая датируется магдаленским периодом — культурой позднего верхнего палеолита, известной сложными орудиями труда и искусством. Именно представители этой культуры создали наскальные рисунки в пещерах Ласко и Альтамира.

В Европе уже известны случаи так называемого «похоронного каннибализма», когда части тела умерших потребляли как элемент ритуала. Однако в Машицкой пещере исследователи не обнаружили признаков церемониального обращения с останками. Фрагменты черепов не превращали в предметы или символические объекты.

Авторы работы предполагают, что речь идет не о ритуале, а о насильственном эпизоде. По их версии, это могло быть поедание врагов после конфликта — так называемый «военный каннибализм».

Археологический контекст свидетельствует, что дефицит пищи вряд ли был главной причиной. В том же слое пещеры обнаружили многочисленные кости животных, что указывает на наличие дичи.

Исследователи не исключают, что причиной могла стать конкуренция между группами охотников-собирателей, которые расширяли свои территории после отступления ледников. Все человеческие останки, вероятно, похоронили примерно одновременно, что может свидетельствовать об одном насильственном эпизоде.

«Недавние генетические исследования показывают, что особи Машицкой области имели общего предка с мадаленским населением, проживавшим дальше на запад. Это усложняет рассказ о противостоянии вторжений чужаков и местных жителей. Это повышает вероятность того, что насилие имело место между близкородственными группами, которые конкурировали на незнакомой территории», — говорится в статье.

Ученые отмечают: только современные методы анализа позволили четко отличить следы каменных орудий от естественных повреждений. Таким образом, древние музейные коллекции снова стали источником новых открытий.

Находки из Машицкой пещеры дополняют данные по меньшей мере еще из четырех европейских памятников магдаленского периода, где зафиксированы признаки каннибализма. Это может свидетельствовать, что подобная практика не была единичным случаем в позднем палеолите.

Напомним, в сербском городе Гомолава археологи нашли братскую могилу раннего железного века. Исследование показало, что большинство жертв были женщинами и детьми, а на останках зафиксировали следы насильственной смерти.