На Земле исчезает кислород: жуткий прогноз для человечества

Земля не останется пригодной для жизни навсегда. По прогнозам ученых NASA совместно с Университетом Тохо, примерно через миллиард лет в атмосфере исчезнет кислород, и сложные формы жизни в привычном виде исчезнут.

Специалисты объясняют: в процессе постепенного нагревания Солнца молекулы углекислого газа начнут разрушаться. Без CO₂ растения не смогут осуществлять фотосинтез, соответственно — перестанут вырабатывать кислород. Это запустит цепной процесс: исчезнут леса, атмосфера останется без кислорода, а люди и животные окажутся на грани вымирания.

Когда ситуация станет необратимой, на планете останутся только анаэробные микроорганизмы, выживающие без кислорода. В то же время уровень метана в воздухе возрастет, атмосфера станет ядовитой, а Земля постепенно превратится в мертвый каменный шар, подобный тому, каким он был миллиарды лет назад.

Вместе с кислородом исчезнет и озоновый щит, который сейчас защищает Землю от опасного излучения. Без него поверхность планеты станет беззащитной перед солнечной радиацией, и любые остатки жизни будут еще более уязвимыми.

«Даже планета, которую мы воспринимаем как вечно гостеприимную, на самом деле временная», — отмечают авторы исследования Казуми Озаки и Кристофер Рейнхард.

Они подчеркивают, что эти результаты помогают лучше понять этапы развития Земли и критерии поиска экзопланет, пригодных для жизни.

Хотя завершение «кислородной эры» ожидается еще очень нескоро, ученые напоминают: открытие является сигналом об уязвимости нашей атмосферы и необходимости ее сохранения.

