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На Земле началась самая мощная за 20 лет магнитная буря

На Земле началась самая мощная за 20 лет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря / Фото: pixabay.com

Источник вспышки – большое и сложное скопление пятен на Солнце.

10 мая началась сильнейшая за 20 лет магнитная буря, которая может продолжаться до конца этих выходных. К Земле двигаются не менее семи выбросов солнечной массы.

Как говорится в сообщении Meteoagent, 10 мая магнитная буря достигла значения пяти баллов (большая по К-индексу), а 11-12 мая ожидается увеличение ее мощности до восьми-девяти баллов.

О мощной магнитной буре сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC). Специалисты отмечают, что источник вспышки — большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого в 16 раз превышает диаметр Земли, ожидается, что в будущем оно вызовет дополнительную активность.

Текущий уровень магнитной бури – G4. Земля погружена в облако плазмы. Планета выйдет из нее не раньше, чем через сутки. Длительность магнитного шторма может составлять от 20 до 40 часов.

Напомним, в солнечном пятне AR3664 в четверг, 9 мая, возникла новая мощная вспышка класса Х2.2. До этого в ней появилась вспышка класса Х1, а также несколько извержений класса М. По оценкам ученых, размер пятна составляет почти 200 тысяч км, что в 15 раз больше размера Земли.

Такие сильные вспышки, представляющие собой выбросы излучения и энергии из-за изменений в магнитном поле Солнца, часто приводят к тому, что на Земле происходит отключение коротковолновой радиосвязи на Земле. В результате вспышки класса Х2.2 на некоторое время была отключена радиосвязь в Европе и Африке.

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