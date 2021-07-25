На Земле нашли место, где нет ни одного живого организма: почему это важно для науки

На Земле нашли место, где нет ни одного живого организма: почему это важно для науки

Микробы обнаружили даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, однако в некоторых местах ледника Шеклтона их нет.

Ученые нашли место на Земле, где нет ни одного живого организма. Речь идет о леднике Шеклтона в Антарктиде.

Об этом информирует IFL Science.

Микробы обнаружили даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды. Ранее было принято считать, что все среды на Земле должны содержать микроорганизмы.

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Учитывая то, насколько распространены микробы на всей планете, было непросто найти место, где их нет. Однако ледник Шеклтона в Антарктиде с уникальным сочетанием холодных, сухих и соленых условий создает одно из самых негостеприимных мест на Земле.

Исследователи проанализировали более 200 образцов почвы. В большей части ледника ученые все-таки находили микроорганизмы, однако около 20% тестов вообще не обнаружили микробную ДНК.

"Мы не утверждаем, что мы нашли "неживые" или "стерильные" почвы, или определили порог низкой температуры для жизни. Однако наша неспособность выявить микробы или микробную активность в определенных почвах предусматривает, что эти поверхностные почвы являются пределом микробной активности и способности к выживанию, обусловленным холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", — отметили исследователи.

По их словам, условия поверхностных почвах ледника Шеклтона подобные поверхности Марса.

"Учитывая, что марсианские почвы намного старше, имеют сходные или даже строгие условия, наши результаты свидетельствуют о том, что поиск активной жизни в поверхностных почвах на Марсе вряд ли даст положительные результаты", — считают ученые.

Ранее ученые, работающие на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, наблюдали необычное явление над поверхностью Южного океана. Гигантские айсберги и ледяные острова "зависли" в воздухе.

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