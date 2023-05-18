На Земле ожидается магнитная буря: ученые предупреждают о неизбежной угрозе

На Солнце появилась одна из самых мощных вспышек, а выброс энергии уже привел к появлению проблем на двух континентах. Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни.

Об этом пишет Space.

Согласно прогнозу ученых, это солнечное пятно уже в субботу, 20 мая, в результате вращения Солнца будет обращено в сторону нашей планеты. Очередная вспышка, которая может сопровождаться корональным выбросом массы, приведет к появлению одной из мощнейших геомагнитных бурь.

Сначала выброс энергии может достичь Земли уже в тот же день, а затем уже в понедельник или во вторник, то есть 22 или 23 мая, потоки плазмы могут врезаться в Землю, что и повлечет за собой геомагнитную бурю.

Это извержение может быть одним из самых сильных, возможных на Солнце, то есть именно класса Х. Когда происходят такие извержения, то на Земле появляются геомагнитные бури уровня G3, G4 и даже G5. Эти бури могут привести к масштабным отключениям радиосвязи и значительным сбоям в работе энергосистем на планете.

Корональные выбросы массы – это большие выбросы плазмы от Солнца, которые иногда сопровождаются солнечными вспышками. Корональные выбросы массы и вспышки могут в свою очередь вызвать солнечные бури, выбрасывая высокоскоростные потоки заряженных частиц в магнитосферу — область космоса вокруг Земли, в которой доминирует магнитное поле планеты.

Когда это происходит, магнитное поле Земли ослабевает примерно на 6-12 часов, и для полного восстановления потребуется несколько дней.

Солнечные бури могут повлечь за собой широкий спектр последствий: от незначительных сбоев в работе спутников до полномасштабных отключений электроэнергии.

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