На Земле по-прежнему живет "динозавр": ученые показали уникальные фото

Динозавры / © Associated Press

Несмотря на развитие науки и технологий, природа продолжает удивлять. Одними из самых неординарных современных животных считаются так называемые драконы-парусники – ящерицы, своим видом напоминающие существ из доисторической эпохи.

Об этих уникальных рептилиях рассказывает T4.

Ящерица Hydrosaurus. / © Twitter/raghuramcbz

Живые "реликты" тропиков

Парусные ящерицы (род Hydrosaurus) — ближайшие родственники игуан и хамелеонов, но настолько отличаются внешностью, что выделены в отдельную группу. Известно не менее пяти видов: четыре обитают в Индонезии и один — на Филиппинах.

Ящерица Hydrosaurus. / © Twitter/raghuramcbz

Индонезийский гигантский парусный дракон (Hydrosaurus microlophus) — крупнейший представитель рода, в то время как филиппинский вид (Hydrosaurus pustulatus) известен своей яркой окраской: во время брачного сезона самцы могут становиться насыщенно синими или фиолетовыми.

Уникальное "парусообразное" строение

Самая заметная черта этих ящериц — большой парус на хвосте. Оно помогает рептилиям маневрировать в воде мангровых болот и рек. Сильные хвосты и плоские лапы позволяют им буквально бежать по поверхности воды несколько секунд – подобно американской "ящерице Иисуса Христа".

Удивительный жизненный цикл

Молодые особи – активные хищники. Они охотятся на мелких грызунов, насекомых и других ящериц. С возрастом становятся всеядными, добавляя в рацион фрукты, листья и цветы.

Ящерица Hydrosaurus. / © Twitter/raghuramcbz

Еще одна их особенность - так называемый "третий глаз" на макушке. Это светочувствительный орган, который по предположениям ученых помогает регулировать биоритмы и гормональные процессы, реагируя на изменение освещения.

На грани исчезновения

Несмотря на популярность среди ученых, эти ящерицы до сих пор малоизучены. 2014 исследователи провели ДНК-анализ 100 особей, среди которых были животные, изъятые с черного рынка Манилы. Исследование позволило подтвердить известные виды и выявить новый.

Однако именно уникальный облик делает парусных драконов жертвами незаконной торговли. Ситуацию усложняет и активная застройка побережья, разрушающая природные ареалы существования этих "живых динозавров".