На Земле появилось гигантское красное пятно: что зафиксировал европейский спутник

В пустыне Марокко из космоса заметили огромное красное пятно / © ESA

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Европейский спутник зафиксировал в пустыне на юге Марокко огромные красные полосы, протянувшиеся на десятки километров. На первый взгляд, они напоминают следы лавы, однако исследователи выяснили, что необычное явление связано с водой и растительностью в одном из самых засушливых регионов страны.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

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В январе 2026 года спутник Sentinel-2 европейской программы Copernicus сделал снимок региона Уарзазат у гор Антиатласа. На нем видна разветвленная сеть ярко-красных полос, простирающихся пустынной местностью.

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Первоначально изображение может создавать впечатление масштабного геологического явления. Однако ближайшие вулканы расположены примерно в 2000 километрах, а происхождение красных полос оказалось совсем другим.

Что на самом деле увидел спутник над пустыней

Как пояснили в ESA, красного цвета, видимого на фотографии, на самом деле нет. Снимок создан в условном цвете с использованием данных ближнего инфракрасного диапазона, невидимого для человеческого глаза.

Дело в том, что растения поглощают видимый красный свет, но хорошо отражают ближнее инфракрасное излучение. Именно поэтому на спутниковом изображении участки с растительностью имеют алый цвет.

Огромные полосы оказались растительностью вдоль сезонных рек — долины, которые наполняются водой преимущественно зимой и весной. Эти водотоки берут начало в горах Антиатласа и образуют разветвленную сеть, которую сложно подробно изучить без спутниковых наблюдений.

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Особое значение открытие имеет для Марокко, где в этом регионе выпадает лишь немногим более 100 миллиметров осадков в год.

Как красные пятна помогают следить за водой

Спутниковые снимки позволяют ученым следить за изменениями растительного покрова и оценивать состояние водных ресурсов в засушливых районах.

Если красные участки уменьшаются, это может свидетельствовать о пересыхании сезонных водотоков или ухудшении доступности воды для растений. Их увеличение, напротив, может быть связано с более обильными осадками или развитием оросительных систем.

Благодаря спутникам Sentinel-2 исследователи могут регулярно получать новые изображения территории, включая интервал примерно пять дней. Это помогает наблюдать изменения без длительных наземных экспедиций.

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Почему это важно для Марокко

В последние годы Марокко переживает серьезный дефицит воды, вызванный длительными засухами, потеплением климата и чрезмерным использованием подземных вод в сельском хозяйстве.

После семилетней засухи в начале 2026 количество осадков возросло, однако проблемы с водоснабжением остались.

В частности, водохранилище плотины Эль-Мансур-Эддаби, также видно на спутниковом снимке, в январе было заполнено лишь на 35%, а в октябре этот показатель составлял 47%.

По приведенным данным, доступность возобновляемых водных ресурсов в Марокко сократилась до 620 кубометров на человека в год — примерно в четыре раза меньше, чем в 1960 году.

Из-за истощения подземных запасов воды в провинции Уарзазат даже пришлось приостановить выдачу разрешений на бурение новых скважин.

Ранее сообщалось, что в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности. Научные исследования подтвердили, что когда-то считалось легендой: под ее песками обнаружены остатки древней цивилизации, процветавшей на Аравийском полуострове тысячи лет назад.

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