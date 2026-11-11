ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
410
Время на прочтение
3 мин

На Земле появилось гигантское красное пятно: что зафиксировал европейский спутник

Европейский спутник зафиксировал в марокканской пустыне загадочные красные полосы, протянувшиеся на десятки километров.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В пустыне Марокко из космоса заметили огромное красное пятно

В пустыне Марокко из космоса заметили огромное красное пятно / © ESA

Европейский спутник зафиксировал в пустыне на юге Марокко огромные красные полосы, протянувшиеся на десятки километров. На первый взгляд, они напоминают следы лавы, однако исследователи выяснили, что необычное явление связано с водой и растительностью в одном из самых засушливых регионов страны.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

В январе 2026 года спутник Sentinel-2 европейской программы Copernicus сделал снимок региона Уарзазат у гор Антиатласа. На нем видна разветвленная сеть ярко-красных полос, простирающихся пустынной местностью.

Первоначально изображение может создавать впечатление масштабного геологического явления. Однако ближайшие вулканы расположены примерно в 2000 километрах, а происхождение красных полос оказалось совсем другим.

Что на самом деле увидел спутник над пустыней

Как пояснили в ESA, красного цвета, видимого на фотографии, на самом деле нет. Снимок создан в условном цвете с использованием данных ближнего инфракрасного диапазона, невидимого для человеческого глаза.

Дело в том, что растения поглощают видимый красный свет, но хорошо отражают ближнее инфракрасное излучение. Именно поэтому на спутниковом изображении участки с растительностью имеют алый цвет.

Огромные полосы оказались растительностью вдоль сезонных рек — долины, которые наполняются водой преимущественно зимой и весной. Эти водотоки берут начало в горах Антиатласа и образуют разветвленную сеть, которую сложно подробно изучить без спутниковых наблюдений.

Особое значение открытие имеет для Марокко, где в этом регионе выпадает лишь немногим более 100 миллиметров осадков в год.

Как красные пятна помогают следить за водой

Спутниковые снимки позволяют ученым следить за изменениями растительного покрова и оценивать состояние водных ресурсов в засушливых районах.

Если красные участки уменьшаются, это может свидетельствовать о пересыхании сезонных водотоков или ухудшении доступности воды для растений. Их увеличение, напротив, может быть связано с более обильными осадками или развитием оросительных систем.

Благодаря спутникам Sentinel-2 исследователи могут регулярно получать новые изображения территории, включая интервал примерно пять дней. Это помогает наблюдать изменения без длительных наземных экспедиций.

Почему это важно для Марокко

В последние годы Марокко переживает серьезный дефицит воды, вызванный длительными засухами, потеплением климата и чрезмерным использованием подземных вод в сельском хозяйстве.

После семилетней засухи в начале 2026 количество осадков возросло, однако проблемы с водоснабжением остались.

В частности, водохранилище плотины Эль-Мансур-Эддаби, также видно на спутниковом снимке, в январе было заполнено лишь на 35%, а в октябре этот показатель составлял 47%.

По приведенным данным, доступность возобновляемых водных ресурсов в Марокко сократилась до 620 кубометров на человека в год — примерно в четыре раза меньше, чем в 1960 году.

Из-за истощения подземных запасов воды в провинции Уарзазат даже пришлось приостановить выдачу разрешений на бурение новых скважин.

Ранее сообщалось, что в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности. Научные исследования подтвердили, что когда-то считалось легендой: под ее песками обнаружены остатки древней цивилизации, процветавшей на Аравийском полуострове тысячи лет назад.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie