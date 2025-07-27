На Земле появилось новое время года: исследование показало, как человек изменяет климат и природу

Земля теряет естественный ритм / © Associated Press

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Сезоны — это не просто разделение года на части. Это способ нашего взаимодействия с природой.

Об этом пишет livescience.

Исторически люди воспринимали время года как устойчивые и предполагаемые этапы, совпадающие с сельскохозяйственным циклом, культурными традициями и ритмами природы. Но привычные сезоны меняются. Под влиянием деятельности климатические циклы становятся все менее узнаваемыми.

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В новом исследовании авторы утверждают, что возникают новые, полностью антропогенные сезоны, то есть созданные человеком.

Примеры новых сезонов

Сезон смога в странах Юго-Восточной Азии — период, когда небо затягивает дым от масштабных поджогов лесов для очистки земли под сельское хозяйство.

Сезон мусора на Бали — с ноября по март морские течения приносят тонны пластиковых отходов на побережье.

Параллельно с этим исчезают традиционные сезоны, что приводит к разрушительным последствиям для экосистем и культур.

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А также исчезают так называемые гнездовые сезоны морских птиц на севере.

«Уход снеговых сезонов, угрожающий зимним видам спорта — все больше горнолыжных курортов вынуждены использовать искусственный снег», — говорится в исследовании.

Новые ритмы природы

Некоторые изменения можно назвать «синкопированными сезонами» — вроде бы привычная музыка зазвучала в неожиданном ритме. Это более жаркие лета, мягкие зимы и экстремальные погодные явления.

Другой термин — «аритмические сезоны» (по аналогии с аритмией сердца) — описывает нарушение привычных временных циклов: ранняя весна, удлиненное лето, сокращение зимнего периода.

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Эти сдвиги разрушают синхронность в природе: растения, животные и люди сбиваются с обычного ритма. Например, в северном Таиланде сооружение дамб нарушило миграцию рыб и цикл удобрения почвы, а изменение климата привело к более сухим сезонам и непредсказуемым ливням.

Нужно переосмыслить само понятие времени

«Как мы реагируем на эти изменения, может либо усугубить проблему, либо помочь адаптироваться», — говорят исследователи.

В Юго-Восточной Азии осознание проблемы смогового сезона привело к установлению фильтров, улучшению прогнозов и мер общественного здравоохранения. Однако без устранения первопричин (как будто обжиг лесов) такие меры — лишь временные заплаты.

Мощные институты могут использовать новые «сезоны» во избежание ответственности. Осознание этих процессов важно для честного подхода к разрешению экологических кризисов.

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«Нам стоит упомянуть старые, основанные на естественных циклах, способы измерения времени — связанные с дождями, фазами Луны, движением солнца. Особенно ценны знания коренных народов, которые могут помочь найти устойчивые и справедливые решения», — советуют ученые.

Сезоны — это не просто отрезки времени. Это связь с Землей. Адаптируясь к новым ритмам, мы можем построить более устойчивое будущее.

Как ранее сообщалось, гигантские звезды «закручиваются» перед смертью. Ученые зафиксировали уникальное явление.

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