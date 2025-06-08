На Земле существует невидимая линия, которую никогда не пересекают дикие животные

Планета Земля / © Unsplash

Реклама

Животные царства Азии и Австралии сформировались как совершенно разные миры благодаря невидимой линии, которая проходит прямо между двумя соседними континентами. Большинство диких животных никогда не пересекают эту воображаемую границу, даже птицы.

Об этом сообщает Science Alert

Эта граница для животных возникла около 30 миллионов лет назад, когда Австралийская тектоническая плита столкнулась с Евразийской тектонической плитой и создала архипелаг, изменив направление океанических течений и создав новый региональный климат.

Реклама

С тех пор в Индонезии и Малайзии эволюционировали обезьяны, человекообразные обезьяны, слоны, тигры и носороги, а с другой стороны, в Новой Гвинее и Австралии, процветают сумчатые, однопроходные, грызуны и какаду. Очень мало видов распространены по обе стороны этой границы, которую называют линией Уоллеса — в честь натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса.

Именно этот исследователь впервые заметил разительную разницу в животном мире (преимущественно млекопитающих) во время исследования региона в середине 19 века.

«Мы можем считать установленным, что Ломбокский пролив [между Бали и Ломбоком] шириной всего 15 миль [24 километра] обозначает границу и резко разделяет два больших зоологических региона земного шара», — писал Уоллес.

Линия, которую он провел на карте более века назад, до сих пор считается гипотетическим эволюционным барьером, хотя дебаты о ее точном расположении и механизмах продолжаются.

Реклама

Линия Уоллеса

Линия Уоллеса отделяет шельф Азиатского континента от шельфа Австралийской тектонической плиты. Это геологическая линия, но она также климатическая и биологическая.

Глубокие океанские каналы, такие как пролив Ломбок, разделяют каждый шельф, что затрудняет пересечение животными. Даже когда уровень моря в далеком прошлом был намного ниже, чем сегодня, эта пропасть все еще существовала.

Хотя невидимая линия Уоллеса наиболее очевидна при сравнении млекопитающих в Азии и Австралии, она также существует для птиц, рептилий и других животных.

Даже существа с крыльями обычно не пересекают линию Уоллеса, а в океане некоторые виды рыб и микробов демонстрируют генетические различия с одной стороны границы по сравнению с другой, что свидетельствует об очень незначительном смешении между популяциями.

Реклама

Ученым еще предстоит выяснить, какие невидимые барьеры сдерживают эти виды. Однако среда обитания и климат, вероятно, являются факторами, подчеркивающими эволюционный разрыв.

Напомним, ученые выяснили, что тенденция глобального потепления не охватывает всю планету одинаково - часть Северной Атлантики, от Гренландии до Ирландии, наоборот, охлаждается