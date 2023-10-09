На Земле такого не бывает: марсоход NASA зафиксировал "голубой" закат Солнца (фото)

Такое закат Солнца на Земле увидеть невозможно и на то есть причины.

Марсоход NASA Perseverance зафиксировал редкое странное "голубое" мероприятие над горизонтом Красной планеты. На фотографии можно увидеть, как Солнце садится за марсианский горизонт и светится странным холодным голубовато-зеленым цветом, небо над Красной планетой начинает темнеть.

Об этом пишет The Independent.

Изображения восхода и заката, сделанные марсоходами на Красной планете, не только показывают необычность чужой для нас планеты, но и помогают ученым изучить состав марсианской атмосферы.

Необычный закат Солнца на Марсе/NASA

Такие цвета возникают благодаря тому, что очень мелкая пыль имеет правильный размер, чтобы синий свет проникал в атмосферу немного эффективнее. Когда синий свет рассеивается от пыли, он остается ближе к Солнцу, чем свет других цветов», — объяснил ранее ученый-атмосферолог Марк Леммон из Техасского университета A&M в США.

Он добавил, что другая часть неба имеет цвет от желтого до оранжевого, поскольку желтый и красный свет рассеивается по всему небу, вместо того чтобы поглощаться или оставаться вблизи Солнца.

Напомним, ранее британский профессор физики и эксперт по черным дырам Ксавье Кальмет описал фазы гибели Солнца и сделал прогноз по превращению звезды в черную дыру.

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