На Землю из космоса уже идет "дождь энергии" - что это означает

Космос / © pixabay.com

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Идея передачи энергии через микроволны из космоса была впервые озвучена в художественном произведении — рассказе «Логика» Айзека Азимова, вышедшем в свет в 1941 году. В нем описана космическая станция, обеспечивающая планеты энергией. С тех пор научное сообщество работает над тем, чтобы сделать подобную технологию возможностью для Земли.

Об этом сообщает ecoticias.com.

В прошлом ученые уже пытались реализовать передачу энергии с орбиты, создавая концепции, предусматривающие установку гигантских солнечных панелей в космосе, в том числе на геостационарной орбите. Собранная там энергия должна передаваться на Землю в форме микроволн и приниматься специальными наземными станциями.

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За пределами земной атмосферы солнечные лучи значительно мощнее, чем на поверхности Земли, что позволяет фотоэлементам в космосе производить возобновляемую энергию с чрезвычайной эффективностью. Однако главным барьером развития космической солнечной энергетики (SBSP) остается высокая стоимость строительства и обслуживания таких систем, которая может превысить объем получаемой энергии. Предприниматель-миллиардер Бхайджа Бхатта, однако, считает, что способен изменить эту ситуацию.

Компания Aetherflux под руководством Бхайджа Бхатта разрабатывает прорывной проект в сфере космической энергетики. Его суть — создать модульную систему из стаи небольших спутников на низкой орбите вместо массивных платформ. Нововведением станет использование инфракрасных лазеров для передачи энергии, что позволит существенно снизить вес конструкции. Бхатт утверждает, что проект можно реализовать с использованием небольшого космического корабля.

Несмотря на технические сложности, проект Aetherflux способен удовлетворить треть энергетических потребностей Европейского Союза. Получившуюся энергию можно будет доставить в любую точку мира, соответствующую цели компании обеспечить надежное электроснабжение для районов, страдающих от дефицита энергии.

Хотя проект Бхатта относительно передачи энергии из космоса очень амбициозен, его реализация может встретить серьезные финансовые трудности. По данным Европейского космического агентства, для постройки необходимой инфраструктуры понадобится огромная сумма денег. Однако Бхатт убежден, что его план со спутниками на низкой орбите позволит снизить затраты по сравнению с традиционными проектами, требующими запуска спутников на геостационарную орбиту.

Хотя проект уже собрал 10 миллионов долларов, этого недостаточно для дальнейшей реализации. Инвесторов беспокоят возможные последствия использования мощных лазеров для передачи энергии из космоса на Землю. Основным вопросом является то, как объединить выгоды от возобновляемой энергетики с потенциальными экологическими рисками. Для успешного внедрения необходим комплексный подход к охране окружающей среды.

Прогнозировать, каким будет будущее SBSP, трудно, поскольку проект сталкивается с многочисленными препятствиями. Однако упорная решимость осуществить то, о чем писал Айзек Азимов почти 100 лет назад, дает надежду, что эти технологии могут стать реальностью. Несмотря на все сложности, многое остается возможным.

Напомним, ранее мы писали о том, какая земная форма жизни способна выжить на Марсе.