На Землю на следующей неделе упадет спутник: что известно

Ожидается, что он сгорит в атмосфере.

8 сентября этого года спутник под названием Salsa войдет в атмосферу Земли. Ожидается, что большинство его фрагментов сгорят в атмосфере.

Об этом пишет Space.com.

Особенность события состоит в том, что это будет второй в истории запланированный "управляемый возврат" спутника, после успешного эксперимента с метеорологическим спутником Aeolus в прошлом году.

Salsa является частью группы из четырех спутников миссии Cluster, запущенной в 2000 году для изучения магнитного поля Земли. Изначально рассчитанная на два года, миссия продолжила свою работу более двух десятилетий, предоставляя ценные научные данные.

ESA использует эти возвращения для изучения способов уменьшения космического мусора и разработки спутников с "нулевыми отходами". Однако, в отличие от Aeolus, имевшего низкую орбиту, Salsa имеет чрезвычайно эллиптическую орбиту, колеблющуюся от 100 км до 130 000 км.

Падающие спутники крайне маловероятно могут причинить вред или нанести травмы — по данным Космического агентства, вероятность быть пораженным метеоритом в три раза выше, чем куском космического мусора. Но ESA хочет минимизировать даже этот риск, потому он пробует эти новые контролируемые повторные входы в атмосферу.

Напомним, новейшая ракета-носитель японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) под названием H3 взорвалась во время первого полета в космос в марте этого года.

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