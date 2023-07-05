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На Землю надвигается магнитная буря: известны даты

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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На Землю надвигается магнитная буря: известны даты

Магнитные бури в июле накроют Землю / Фото: pixabay.com

Причиной магнитной бури является вспышка на Солнце, произошедшая 3 июля.

Землю накроет магнитная буря из-за вспышки на Солнце, вызвавшей направленный на планету выброс корональной массы.

Об этом сообщает The Watchers.

Магнитная буря на Земле прогнозируется 9-10 июля.

Перед этим, 3 июля, в активной области Солнца 3360 произошла вспышка. Она началась в 21:02 UTC (4 июля 00:02 по Киеву), достигла своего пика в 21:12 и завершилась в 21:22.

Ожидается, что медленно движущийся компонент достигнет Земли вечером 9-10 июля. А до этого моменту солнечная активность будет на низком уровне.

Справка: магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие волнения магнитного поля Земли. На магнитосферу планеты воздействует Солнце.

Напомним, накануне на Солнце произошла вспышка на огромном пятне AR3354, которое в семь раз больше диаметра Земли. Из-за этого мощного солнечного излучения на длительное время исключилась коротковолновая радиосвязь в западной части Северной Америки и некоторых частях Тихого океана. Кроме того, ожидается геомагнитная буря.

Заметим, ранее специалисты предупредили, что в июле Землю покроют пять магнитных бурь, которые может ощутить каждый, а не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями.

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Дата публикации
Просмотры
2638
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