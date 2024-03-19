На Землю надвигается мощная магнитная буря: чем она опасна

В конце недели Землю накроет мощная магнитная буря, которая может вызвать колебания в электросетях.

В ближайшие дни на Земле ожидается магнитная буря через две вспышки на Солнце.

Об этом сообщает The Watchers.

Отмечается, что 17 марта примерно в 01:00 по Гринвичу (03:00 по Киеву – ред.) на Солнце началось извержение, приведшее к двум выбросам корональной массы: первый был направлен на юго-восток, а второй – на юго-запад.

"Согласно анализу, эти извержения направлены на Землю и, как ожидается, достигнут ее после полудня 20 марта и в начале 21 марта", — сообщили синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC).

По прогнозам геомагнитное поле Земли будет спокойным 18 и 19 марта и в первой половине 20 марта. Однако уже после обеда 20 марта возможны периоды активных условий и магнитная буря класса G1.

Как сообщается, во время магнитной бури такого класса возможны слабые колебания в электросетях, незначительное влияние на работу спутников и полярные сияния.

Напомним, предыдущая сильная магнитная буря накрыла Землю 11 февраля и была на пике 12-13 февраля.

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