На Землю обрушится сильная геомагнитная буря: когда ожидать максимальной активности

Во время штормов класса G3 как это полярное сияние могут наблюдаться даже далеко на юге.

На Землю обрушится мощная геомагнитная буря. Накануне, 3, 4 и 5 мая, наблюдалась серия трехдневных солнечных вспышек М-класса, в результате чего ожидается, что сегодня, 7 мая вечером, на Землю упадет сильная геомагнитная буря.

Об этом сообщает spaceweather, а также Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ( NOAA ).

Специалисты прогнозируют, что "корональный выброс массы (КВМ) ударит по магнитному полю Земли 7 мая около 21:00 по всемирному времени. Воздействие может вызвать геомагнитные бури, интенсивность которых варьируется от незначительной (G1) до умеренной (G2) и, возможно, даже сильной (G3)".

Эта активность обусловлена влиянием быстрого солнечного ветра от двух корональных дыр в сочетании с направленной на Землю активностью КВМ, которая наблюдалась в период с 4 по 5 мая 2023 года.

Сильная геомагнитная буря может повлечь за собой повреждение спутников, нарушение работы сетей сотовой связи и Интернета.

Также из-за геомагнитной бури могут выйти из строя электрические сети, заблокироваться радиосвязь и многое другое.

Тем временем происходят лунные и солнечные затмения 2023 года.

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