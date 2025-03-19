На Землю падают метеориты, которые могут быть обломками исчезнувшей планеты

Обычно метеориты обладают хорошо известными источниками происхождения. Большинство из них являются обломками Луны, Марса или крупных астероидов. Однако около 0,2% всех метеоритов, обнаруженных на Земле, имеют неизвестное происхождение и не поддаются классификации.

Ученые считают, что некоторые попадающие на Землю метеориты могут быть остатками пропавшей планеты, похожей на Меркурий. Эта гипотетическая планета могла существовать в начале формирования Солнечной системы, но была разрушена в результате космических катастроф.

Об этом пишет New Scientist.

Обломок метеорита. / Фото: New Scientist

Аномальные метеориты: откуда они взялись?

Обычно метеориты обладают хорошо известными источниками происхождения. Большинство из них являются обломками Луны, Марса или крупных астероидов. Однако около 0,2% всех метеоритов, обнаруженных на Земле, имеют неизвестное происхождение и не поддаются классификации.

Исследователи из Университета Миннесоты под руководством Дженнифер Митчелл изучили один из таких объектов – метеорит NWA 15915, найденный в Северной Африке в 2023 году. Его состав указывает на то, что он происходит из среды, подобной Меркурию. Однако ни одна известная планета или астероид не имеет аналогичных характеристик, что может свидетельствовать о его происхождении из давно исчезнувшей планеты.

Что говорят исследования?

Ученые использовали электронный микроскоп и спектроскопические методы анализа метеорита. Исследования показали:

Его состав отличается от состава Меркурия, но условия его формирования были схожими.

Минералы метеорита образовались в среде с низким содержанием кислорода, как и в случае с Меркурием.

Он содержит богатые металлами минералы с магнитными свойствами, что также указывает на сходство с Меркурием.

Кристаллы в его структуре достаточно велики, что свидетельствует о медленном охлаждении, характерном для крупных планетарных тел.

Эти характеристики позволяют предположить, что NWA 15915 мог быть частью давно исчезнувшей планеты, что подверглась разрушению миллиарды лет назад.

Еще один загадочный метеорит

Кроме NWA 15915, исследователи обнаружили еще один аномальный метеорит – Ksar Ghilane 022. Он имеет подобный состав, но отличается магнитными свойствами, что может указывать на происхождение другого космического тела, похожего на Меркурий.

Исследование этих метеоритов только на начальной стадии, и ученые пока не делают окончательных выводов. Однако их находки могут помочь разгадать тайну происхождения металлических астероидов в поясе астероидов Солнечной системы. Если эти теории подтвердятся, то это станет важным открытием в изучении ранней истории нашей планетарной системы.