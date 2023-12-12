На Землю привезли старый астероид, который может дать разгадку о происхождении жизни

Его орбита вокруг Солнца похожа на орбиту Земли.

NASA отправило роботизированный космический корабль OSIRIS-REx в многолетнее путешествие вокруг Солнца, чтобы получить рассыпчатый материал из древнего астероида по имени Бенну, а затем вернуть его на Землю.

Об этом пишет The Washington Post.

Что известно о загадочном астероиде

В понедельник научное сообщество получило свое первое описание этого драгоценного экзотического материала, обнародованного ведущим ученым миссии Данте Лауреттой на осеннем заседании Американского геофизического союза в Сан-Франциско.

Именно оно прольет свет на молекулярные строительные блоки Солнечной системы и, возможно, на уровне понимания происхождения жизни».

"Этот анализ только начался. Команда еще не опубликовала официальную научную статью. В своей лекции Лоретта процитировал один интересный треугольный камень светлого цвета, который, по его словам, содержал то, чего он никогда раньше не видел в метеорите.

В интервью после лекции Лауретта сказал, что около 5 процентов образца составляет углерод.

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"Это очень богатый углеродом образец — самый богатый из всех внеземных материалов, которые мы имеем...", — добавил он.

Лабораторный анализ ищет другие молекулы и соединения, важные для жизни на Земле, такие как аминокислоты, липиды, сахара и основы генетического кода, сказал Лауретта, добавив, что результаты пока увлекательны.

Самый опасный астероид в солнечной системе

Его орбита вокруг Солнца похожа на орбиту Земли. Каждые шесть лет скала диаметром около трех десятых мили (достаточно велика, чтобы привлечь ваше внимание, но не столь велика, чтобы вызвать вымирание), пересекает орбитальную траекторию нашей планеты.

Расчет, опубликованный в 2021 году, показал, что шансы Бенну врезаться в Землю в сентябре 2182 года составляют 1 из 2700. Эта оценка будет уточнена после того, как астероид совершит близкий пролет 2135 года.

В случае того, что земляне захотят сбить камень с курса, они точно захотят знать, во что именно они ударяются. Телескоп не предоставляет столько информации, сколько робот-посетитель.

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Еще до того, как ученые начали анализировать образцы, было твердо установлено одно: "Бенну очень, очень черный"

"Оно такое черное, что его трудно сфотографировать", — сказал ученый проекта Джейсон Дворкин перед встречей.

Ранее мы писали, что в английском графстве Дорсет из скал так называемого Юрского побережья вытащили гигантский череп морского чудовища.

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