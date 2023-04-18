На Землю упадет 270-килограммовый спутник NASA: когда это произойдет

"Мертвый" космический аппарат NASA упадет на Землю уже в среду, 19 апреля (+/-16 часов). Последние несколько лет он не работал, а с 2002 по 2018 год изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце.

Об этом пишет Space.

Космический аппарат RHESSI отправился на околоземную орбиту в феврале 2002 года для изучения выбросов энергии и плазмы на Солнце. Прибор фиксировал рентгеновское и гамма-излучение до 2018 года и за 16 лет изучил более 100 тысяч выбросов солнечных частиц, что позволило ученым провести их тщательное изучение.

По прогнозам ученых, большая часть RHESSI сгорит при входе в атмосферу. Но некоторые детали не сгорят из-за сильного трения и полетят вниз. Однако ученые считают, что риск того, что эти обломки нанесут кому-то вред, минимальный.

"Риск причинения вреда любому на Земле низкий – примерно 1 из 2467", — говорится в сообщении.

По оценкам Европейского космического агентства, на данный момент вокруг Земли летает около 1 миллиона объектов шириной от 1 до 10 сантиметров. А количество космического "мусора" размером от 1 миллиметра действительно впечатляет – около 130 миллионов.

Даже эти крохотные осколки могут нанести серьезный ущерб, если они ударятся о спутник или космический корабль с экипажем, учитывая их огромную скорость в космосе.

Напомним, SpaceX запустит в космос космический корабль, предназначенный для полетов на Луну и Марс.

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