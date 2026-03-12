На Землю упал аппарат NASA весом 600 кг

Спутник NASA / © Associated Press

Реклама

Спутник NASA неконтролируемо сошел с орбиты и вошел в атмосферу Земли. Он упал в Тихом океане, недалеко от Галапагосских островов.

Об этом сообщает Science Alert.

По расчетам NASA, большая часть 600-килограммового спутника должна была сгореть в атмосфере, но некоторые фрагменты все же должны были долететь до поверхности. Риск того, что кто пострадает, оценивали как 1 до 4200.

Реклама

«Близнец» спутника, Van Allen Probe B, все еще находится на орбите, но уже не работает.

Спутники запустили в 2012 году, они пролетели через окружающие Землю радиационные пояса Ван Аллена и изучали их в течение семи лет, после чего прекратили работу.

В 2019 году у аппаратов закончилось горючее, тогда расчеты NASA показали, что они пробудут на орбите до 2030 года.

Справка:

Радиационные пояса Земли – это подобные кольца из заряженных частиц, захваченных магнитным полем нашей планеты. Они играют немаловажную роль в защите Земли от космического излучения, солнечных бурь и постоянного солнечного ветра. Космическое излучение, а также солнечные частицы опасны для астронавта, спутников, а также для наземных технологий, таких как связь, навигация и электросети. Поэтому ученым важно понимать, как устроены радиационные пояса Земли.

Реклама

Их исследованием занимались с 2012 по 2019 годы занимались космические аппараты NASA Van Allen Probe A и Van Allen Probe B. Они были выведены на высокоэллиптическую орбиту, что позволяло зондам находиться на расстоянии от 618 до 30 415 километров от Земли. Зонды собрали чрезвычайно важные данные, анализируемые учеными до сих пор.